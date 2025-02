Nucleare, Aie: nel 2025 produzione di energia raggiungerà livelli record, quasi 420 i reattori attivi

(Teleborsa) - Secondo l'Agenzia internazione dell'Energia la generazione di energia da centrali nucleari nel 2025 raggiungerà livelli record. Nel report "" presentato dal direttore esecutivo dell'agenzia,, in occasione di un convegno sul nucleare in, si sottolinea che l'energia nucleare "ha il potenziale per aprire una nuova era per questa fonte di energia sicura e pulita, poiché la domanda di elettricità cresce fortemente in tutto il mondo"."Più di 70 GW di nuova capacità nucleare sono in costruzione a livello globale, uno dei livelli più alti degli ultimi 30 anni, e più di 40 paesi in tutto il mondo hanno piani per espandere il ruolo del nucleare nei loro sistemi energetici. Gliin particolare offrono un potenziale di crescita notevole", ha sottolineato Birol nel suo intervento. L'interesse per l'energia nucleare attuale, ha spiegato il direttore, "non è tanto legato alquanto alle nuove necessità per i" che richiedono tanto consumo di elettricità. Il rapporto ha inoltre evidenziato che il livello record del 2025 "è dovuto a preoccupazioni sulla, al rafforzamento del supporto politico, ai progressi tecnologici e alle crescenti esigenze di energia distribuibile a basse emissioni"."La generazione dalla flotta mondiale di quasi 420 reattori è sulla buona strada per raggiungere nuove vette nel 2025. Anche se alcuni paesi stanno eliminando gradualmente l'energia nucleare o stanno dismettendo anticipatamente le centrali, la generazione globale da centrali nucleari sta aumentando poiché ilsta riavviando la produzione, i lavori di manutenzione sono completati ininiziano le operazioni commerciali in vari mercati, tra cui Cina, India, Corea ed Europa. L'energia nucleare produce poco meno del 10% della generazione globale ed è la seconda fonte di elettricità a basse emissioni oggi dopo l'energia idroelettrica", ha sottolineato l'Aie. Il rapporto ha rilevato inoltre che gli investimenti nel nucleare sono aumentati a circanel 2023, quasi il doppio rispetto a un decennio fa."L'industria nucleare dovrà superare diversiper ottenere un vero ritorno e contribuire pienamente alle transizioni verso l'energia pulita – ha però sottolineato l'Agenzia –. In particolare, la costruzione di reattori su larga scala nelle economie avanzate ha visto negli ultimi anni ritardi sostanziali e grandi sforamenti di costo. Il mercato altamente concentrato per i fornitori di tecnologia nucleare potrebbe ostacolare lo sviluppo".