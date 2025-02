Nuovo sciopero ferroviario nel weekend

(Teleborsa) - Il prossimo fine settimana sarà segnato da un, coinvolgendo. L'agitazione, indetta daldurerà 24 ore:Lo sciopero arriva a un mese di distanza da quello del 26 gennaio e segue una serie di agitazioni a livello locale e nazionale. È statoche secondo il sindacato limitano il diritto di sciopero dei lavoratori del settore. Nonostante lo stop, a, in conformità alla normativa vigente. Trenitalia assicura che i convogli già in viaggio allo scattare dello sciopero potranno raggiungere la destinazione se il tragitto si concluderà entro un'ora dall'inizio dell'agitazione; in caso contrario, potrebbero fermarsi in stazioni intermedie.Negli ultimi mesi, i viaggiatori hanno già dovuto affrontare numerosi disagi a causa di guasti sulla rete ferroviaria da nord a sud. Come sempre in queste situazioni,anche nelle fasce orarie immediatamente precedenti e successive alla protesta.L’elenco dei treni garantiti è disponibile sul sito di Trenitalia, nella sezione dedicata agli scioperi.