S&P 500 raggiunge nuovo record, poco mossi gli altri indici

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 44.628 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 6.144 punti (+0,24%). Sui livelli della vigilia il(+0,05%); guadagni frazionali per l'(+0,31%).Gli investitori hanno digerito i verbali della riunione di gennaio della Federal Reserve , i quali hanno mostrato che i funzionari della banca centrale il mese scorso hanno concordato che l'(+1,26%),(+0,79%) e(+0,70%) in buona luce sul listino S&P 500. Il, con il suo -1,16%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,77%),(+2,06%),(+1,97%) e(+1,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,10%.scende del 2,01%. Calo deciso per, che segna un -1,95%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,35%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,90%),(+9,74%),(+7,31%) e(+6,87%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,78%. Crolla, con una flessione del 6,10%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,98%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,58%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PhillyFed (atteso 19,4 punti; preced. 44,3 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 213K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)18:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,07 Mln barili)15:45: PMI composito (preced. 52,7 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53,2 punti; preced. 52,9 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 51,2 punti).