Tikehau Capital, record di raccolta netta a 7 miliardi nel 2024. AUM a 50 miliardi

Tikehau Capital

(Teleborsa) -, importante asset manager pan-europeo, ha comunicato che glial 31 dicembre 2024 hanno raggiunto ianno su anno. Gli AUM per l'attività di Asset Management ammontavano a 49 miliardi di euro, con una crescita del 15% anno su anno e un CAGR del 24% dal 2016.La società ha segnalato uno: gli afflussi lordi e netti hanno raggiunto livelli record (rispettivamente 9,3 miliardi di euro e 7,0 miliardi di euro). Il quarto trimestre del 2024 ha registrato afflussi netti pari a 2,3 miliardi di euro, +28% rispetto al quarto trimestre del 2023, superando il target di crescita del 10%."Il 2024 è stato un anno da record per Tikehau Capital in termini di raccolta, segnando ilin un contesto ancora complesso - hanno commentato, co-founder di Tikehau Capital - Questo slancio è stato trainato dalle performance e dalla qualità della nostra offerta, che continua ad evolversi in base alle esigenze dei clienti, con una forte accelerazione sia nella raccolta fondi che nella generazione di profitti nella seconda metà dell'anno"."Questa accelerazione è stata favorita anche dai nostri, rafforzando ulteriormente la presenza internazionale della nostra piattaforma multilocale - ha aggiunto - L'aumento della fiducia da parte degli investitori dimostra la forza del nostro allineamento di lungo periodo con i nostri stakeholder, supportato da un bilancio consolidato e da un approccio disciplinato, focalizzato su opportunità ad alta conviction e generatrici di valore".