Unicredit anticipa al 27 marzo assemblea per aumento capitale su OPS BPM

(Teleborsa) -anticipa al 27 marzo l'assemblea per deliberare l'aumento di capitale funzionale all'offerta pubblica di scambio totalitaria sulle azioni diL'assemblea dei soci era precedentemente convocata per il giorno 10 aprile 2025. Lo fa sapere piazza Gae Aulenti dopo il board riuntosi in data odierna.I soci sono chiamati a dare il via libera per l'emissione di un numero massimo di 278.000.0001 di azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberare mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'offerta.