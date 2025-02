Walmart, guidance deludente dopo esercizio con ricavi in crescita a 681 miliardi di dollari

Walmart

(Teleborsa) -, la più grande società statunitense della distribuzione organizzazione, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (al 31 gennaio) conpari a 180,6 miliardi di dollari, in aumento del 4,1% o del 5,3% in valuta costante (cc). Ilè stato in aumento di 53 bps, guidato da Walmart negli Stati Uniti, con un reddito operativo in aumento di 0,6 miliardi, o dell'8,3%, rettificato in aumento del 9,4% (cc) a causa di margini lordi più elevati e crescita del reddito da membership; ha beneficiato anche di una migliore situazione economica nell'eCommerce. L'di 0,66 dollari esclude l'effetto, al netto delle imposte, di una perdita netta di 0,02 dollari su azioni e altri investimenti, nonché 0,01 dollari dai proventi di un accordo legale correlato agli oppioidi.Nell'i ricavi sono stati di 681,0 miliardi di dollari, in aumento del 5,1% o del 5,6% (cc), con un utile operativo in aumento di 2,3 miliardi o dell'8,6%; rettificato in aumento del 9,7% (cc), in crescita più rapida delle vendite. La società aumenta il dividendo del 13% a 0,94 dollari per azione; il più grande aumento in oltre un decennio"Il nostro team ha concluso l'anno con un altro trimestre di risultati solidi - ha commentato il- Abbiamo uno slancio guidato dai nostri prezzi bassi, un assortimento in crescita e un'attività di eCommerce guidata da tempi di consegna più rapidi. Stiamo guadagnando quote di mercato, la nostra top line è sana e siamo in ottima forma con l'inventario. Continueremo a concentrarci sulla crescita, sul miglioramento dei margini operativi e sul rafforzamento del ROI mentre investiamo per servire ancora meglio i nostri clienti e membri".Guardando al futuro, la società ha emesso unacon vendite nette previste in crescita dal 3% al 4% (rispetto alle aspettative degli analisti di una crescita del 4% , secondo dati LSEG) e reddito operativo rettificato in valuta costante in crescita dal 3,5% al ??5,5%, incluso un vento contrario di 150 punti base dall'acquisizione di VIZIO Holding e l'anno bisestile che si avvicina. Walmart ha inoltre previsto un utile per azione rettificato per l'anno fiscale 2026 tra i 2,50 e i 2,60 dollari, rispetto alle aspettative degli analisti di un utile di 2,76 dollari.