ABTG si aggiudica compendio immobiliare di 23 mila mq a Milano per creare polo formativo

Alfio Bardolla Training Group

(Teleborsa) -(ABTG), società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della formazione finanziaria personale non formale,549, della superficie di mq 23.1741, per un valore di. Il valore del compendio immobiliare definito dal perito nominato dal Tribunale di Milano è pari a 3.821.000 euro.Il termine per il saldo del prezzo è previsto entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione dell'asta. L'acquisto dell'immobile verrà finanziatoL'operazione, si legge in una nota, rappresenta un passaggio strategico per ABTG, che ha in programma un progetto di riqualificazione dell'area con l'. La struttura consentirà di: ospitare corsi ed eventi formativi in una sede di proprietà, ottimizzando i costi operativi e migliorando l'esperienza dei partecipanti; offrire uno spazio adeguato a tutte le realtà di mercato interessate alla formazione professionale; creare un punto di riferimento per la comunità milanese, favorendo la diffusione della cultura finanziaria e imprenditoriale.Il completamento della riqualificazione e l'entrata in funzione della nuova struttura sono previsti entro 18-24 mesi dalla data del decreto di trasferimento. "Questo progetto si inseriscee soprattutto ci permetterà di creare una nuova verticalizzazione del business capitalizzando le esperienze che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni", ha detto il CEO Alfio Bardolla.