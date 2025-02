ADNOC colloca quota di ADNOC Gas per 2,84 miliardi di dollari per aumentare flottante

(Teleborsa) - Abu Dhabi National Oil Company (), l'azienda statale petrolifera degli Emirati Arabi Uniti, ha completato con successo l'offerta agli investitori istituzionali di 3,1 miliardi di azioni ordinarie di. Ciò rappresenta ilemesso e in circolazione di ADNOC Gas e aumenterà il flottante della società dell'80% (fino al 9%), migliorando la liquidità e fornendo un percorso chiaro per l'ingresso negli indici MSCI e FTSE.L'offerta ha registrato una domanda eccezionale da parte di investitori istituzionali nel GCC e a livello internazionale, con una sovra-sottoscrizione totale di 4,4 volte ed è stata quotata a 3,40 AED per azione, circa il 43% in più rispetto al prezzo dell'offerta pubblica iniziale (IPO) di 2,37 AED per azione, e rappresenta uno sconto competitivo del 5% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della società di 3,58 AED il 20 febbraio 2025. L'offerta ha raccolto(equivalenti a circa 10,4 miliardi di AED).ADNOC Gas ha, come dimostrano i risultati finanziari dell'intero anno 2024, generando un utile netto rettificato di 5 miliardi di dollari (il più alto dalla sua IPO), con un utile netto di 1,38 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2024, in entrambi i casi significativamente al di sopra del consensus."ADNOC è orgogliosa di aver completato il- ha commentato il CFO Khaled Al Zaabi - La domanda eccezionale e lo sconto competitivo fornito dalla comunità di investitori nazionali e internazionali riflettono la forte fiducia nei precedenti e nelle prospettive di crescita di ADNOC Gas. In qualità di azionista di maggioranza dedicato e a lungo termine, ADNOC continuerà a supportare ADNOC Gas, che è parte integrante delle ambizioni di decarbonizzazione e crescita di Abu Dhabi e ADNOC".