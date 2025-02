Agrofarma-Federchimica: visione Commissione UE mette agricoltore al centro

(Teleborsa) -’Associazione nazionale Imprese agrofarmaci che fa parte daccoglie con favore la Visione per l’Agricoltura e l’Alimentazione, presentata dalla Commissione europea, che definisce il percorso per il rafforzamento del settore agricolo e agroalimentare dell'UE.Il riconoscimento del ruolo centrale degliper migliorare la sostenibilità e la competitività del settore, è uno sviluppo positivo che va incontro all’esigenze dell’intera industria, si legge nella nota."Dal nostro punto di vista,Innovazione che non riguarda solamente più solamente i prodotti, ma una serie di soluzioni. Siamo, infatti, convinti che solo attraverso un uso integrato di tutti gli strumenti a disposizione – dagli agrofarmaci di sintesi e di origine biologica alle buone pratiche agricole, fino agli strumenti digitali e alle biotecnologie – sarà davvero possibile rIn questo contesto - si legge ancora- la Strategia digitale dell'UE per l'agricoltura citata nel documento della Commissione, così come la proposta di accelerare l’introduzioneCome industria, "restiamo impegnati a collaborare con tutte le parti interessate per promuovere un contesto che supporti tanto la sostenibilità quanto la produttività.ma pragmatiche per dotare gli agricoltori degli strumenti necessari per prosperare in un mercato globale dinamico e competitivo.Restiamo fortemente convinti che il dialogo e il confronto costruttivo rappresentino il modo migliore per facilitare la ricerca di risposte comuni alle problematiche che ci troveremo ad affrontare dentro e fuori dal campo e