Altea Green Power continua il rally in Borsa dopo risultati 2024 sopra le attese

(Teleborsa) -, il titolo, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili. Ieri, a mercato aperto, ha comunicato : i ricavi sono saliti a 35,4 milioni di euro e l'EBITDA è triplicato a 21,9 milioni di euro, con un margine del 62%. La società ha anche svelato le sue guidance per il 2025 e confermato gli obiettivi del piano industriale per il 2028.TP ICAP Midcap ritiene che i dati pubblicati riflettano il potenziale di un'azienda che fa della propria rete e conoscenza del mercato italiano un vero e proprio asset. Con un ROCE del 47% e una, gli analisti ritengono che l'azienda possa continuare a realizzare il suo piano industriale, controllando al contempo il suo livello di debito e il suo capitale circolante.Intesa Sanpaolo evidenzia che i risultati sono caratterizzati da una, consentendo all'azienda di superare le sue guidance sia a livello di fatturato che di EBITDA. Le guidance per il 2025 appena svelate suggeriscono margini di miglioramento low double digit sulle attuali stime di fatturato degli analisti e high single digit sull'EBITDA.Ottima la performance di, che(ieri era passata da 5,58 a 6,52 euro), con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,177 e successiva a 7,727. Supporto a 6,627.