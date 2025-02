Banco BPM: 7 milioni di euro per sostenere la crescita di Altergon Italia

(Teleborsa) -ha perfezionato un'operazione di finanziamento di 7 milioni di euro a favore diazienda che opera da più di 20 anni nel settore dell'industria farmaceutica, raggiungendo una posizione di leadership a livello internazionale. Fondata nel 2001 a Morra De Sanctis, in provincia di Avellino, Altergon Italia rappresenta un Centro di Eccellenza e Innovazione per la produzione di Cerotti Medicati e la produzione biotecnologica di Acido Ialuronico Ultra Puro.Nella propria attività la società utilizza impianti innovativi ed efficaci, altamente automatizzati, concepiti per la formulazione e produzione di cerotti medicati e di prodotti biotecnologici per via fermentativa (Api), come l'acido ialuronico altamente purificato, un componente dei tessuti connettivi impiegato in medicina nelle patologie degenerative o traumatiche delle articolazioni o nel settore della dermatologia estetica. Inoltre, recentemente, la società si è impegnata in un'innovativa diversificazione nel settore diagnostico.è riuscita ad affermarsi sui mercati mondiali con l'altissima tecnologia che contraddistingue i suoi impianti e processi, grazie ad una strettissima collaborazione col mondo accademico e della ricerca, pur operando da una zona interna del mezzogiorno d'Italia dove non esisteva alcuna "cultura" per questo settore.della durata di 36 mesi, permetterà di sostenere parte del piano di crescita promosso da Altergon Italia: l'ammodernamento e l'estensione dello stabilimento produttivo e nuovi investimenti in ricerca e sviluppo."Siamo tra le pochissime aziende al mondo autorizzate per la matrice Hydrogel e per l'Acido Ialuronico siamo unici nel top qualità. Sono contento che nella zona del cratere dell'Irpinia sia nata un'iniziativa così spiccatamente di successo che sfida alla pari i concorrenti mondiali" dichiara"Banco BPM intende essere un interlocutore di riferimento per le imprese e per gli imprenditori del territorio, attraverso un servizio mirato, tempestivo e dall'alto grado di specializzazione e di personalizzazione – ha commentato–. Questa operazione dimostra, ancora una volta, l'attenzione che la nostra Banca dedica a quelle aziende virtuose che, come Altergon Italia, credono e investono nei loro territori, riuscendo a raggiungere, al contempo, un ruolo di leadership a livello internazionale".