Comtel acquisisce la maggioranza (60%) di Novanext

Comtel

(Teleborsa) -, realtà da 30 anni attiva nell’integrazione di sistemi ICT in Italia, ha perfezionato in data odierna, mediante sottoscrizione dell’atto notarile definitivo, l’acquisizione della quota di maggioranza di NovaNext, corrispondente complessivamente al 60% del capitale sociale di quest'ultima dai soci Giovanni De Giovanni, Ebe Lugli e Barbara Donadio.La Partecipazione, spiega una nota, è stata acquisita per un corrispettivo complessivo pari a Euro 1.905.365,86, comprensivo di un aggiustamento prezzo pari a Euro 45.365, 86, legato contrattualmente ai maggiori oneri sostenuti dai Venditori in relazione alla tempistica di rivalutazione delle loro quote. La Società ha versato in data odierna ai Venditori Euro 1.533.365,86 al netto dell’anticipo di Euro 372.000,00 già corrisposto agli stessi nel mese di settembre 2024; l’Operazione è stata finanziata dalla Società attraverso ricorso a mezzi propri. Si precisa in particolare che il perfezionamento dell’acquisizione della Partecipazione fa seguito all’avvenuto esercizio, in data 6 febbraio 2025, del diritto di opzione di vendita riconosciuto al Sig. Giovanni de Giovanni ai sensi del contratto di investimento e di compravendita sottoscritto tra la Società e i Venditori in data 17 settembre 2024 (come successivamente modificato in data 14 gennaio 2025). Comtel ha, inoltre, sottoscritto un patto parasociale con i soci di minoranza di Novanext, che comprende un diritto di opzione per l’acquisto del capitale sociale residuo della società, pari al 40% dello stesso (detenuto per il 20% da Roberto De Giovanni e per il 20% da Giovanni De Giovanni), esercitabile tra il 1° gennaio 2027 e il 31 marzo 2027, per un corrispettivo da determinarsi ai sensi di una specifica formula concordata tra le parti.Come già riferito alla stampa, si legge nella nota, l’, non incluso nel Piano Industriale, rappresenta un’ambizione imprenditoriale e manageriale che si fonda sull’esperienza del management nel settore M&A e sulle attuali condizioni e opportunità di mercato. Per questo Comtel proseguirà nell’analisi di operazioni strategiche volte a supportare il percorso di crescita. L’operazione odierna porta il valore della produzione pro-forma a 80,4 milioni di euro, con un sostanziale raddoppio rispetto al valore 2023 riferito alla sola Comtel, pari a 42 milioni.Attraverso questa operazione la società potrà cogliere numerose opportunità, crescendo sul mercato nazionale (specie nell’area del Nordovest), espandendo il proprio business andando ad intercettare nuove fasce di mercato.L’Assemblea dei Soci di Novanext ha, inoltre, nominato il nuovo CdA che risulta composto da Fabio Maria Lazzerini (Presidente), Mattia Conti e Renato Dedonatis nominati da Comtel, oltre che da Giovanni De Giovanni e Roberto De Giovanni.. Abbiamo scelto una realtà virtuosa che siamo certi entrerà perfettamente nel nostro network. Voglio ringraziare tutto il team Comtel ed il nostro AD, Fabio Lazzerini, che saprà valorizzare al meglio questa sinergia” afferma“La nostra strategia di crescita è molto chiara: si basa sia sullo sviluppo organico che su operazioni straordinarie dalla forte anima industriale. L’acquisizione della maggioranza di NovaNext rientra perfettamente in questa strategia: accogliamo una realtà consolidata che espande le competenze tecnologiche del Gruppo oltre che una Società che, come noi, basa il proprio successo sulla centralità del Cliente e l’attenzione alle persone., offrendo nuove soluzioni ai nostri Clienti” commenta“Abbiamo riscontrato fin da subito una condivisione di intenti con Comtel. Siamo due realtà che mettono al centro della propria strategia il capitale umano, ponendolo alla base della nostra vision.apportando competenze manageriali e tecniche, così come contiamo sul supporto di Comtel per far crescere ancora di più NovaNext” dichiara