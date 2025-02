Europa cauta in attesa delle elezioni tedesche. A Milano bene Campari e Leonardo

Standard Chartered

(Teleborsa) -, con il focus degli investitori sui dati macroeconomici in uscita, mentre resta l'incertezza relativa alle scelte di Donald Trump in ambito commerciale e geopolitico. Sale l'attesa per le elezioni tedesche del weekend, che potrebbero avere un risvolto sul rilancio dell'economia in difficoltà.Poche indicazioni dalleha annunciato un buyback da 1,5 miliardi di dollari dopo un 2024 in crescita, mentreha aumentato e esteso i suoi obiettivi di margine operativo.Sul, a gennaio le vendite al dettaglio britanniche hanno sorpreso al rialzo , con un +2,1% m/m, così come a febbraio la fiducia dei consumatori inglesi, salita a -20 da -22, e il morale delle imprese francesi, migliorato a 97 da 96. In Italia, l'Istat ha confermato che l'inflazione a gennaio è aumentata dell'1,5% su anno.L'di S&P Global e Hamburg Commercial Bank per il mese ha mostrato un settore privato che continua a faticosamente a registrare un livello di crescita marginale della produzione, con un tasso di espansione invariato rispetto a gennaio.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,21%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 72 dollari per barile, con un calo dello 0,66%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +110 punti base, con il rche si posiziona al 3,58%. Gli ordini sul BTP Più hanno toccato quota 14 miliardi di euro nell'ultimo giorno dell'offerta. Il collocamento si chiuderà alle 13. Successivamente il Tesoro renderà note le cedole definitive, che potrebbero essere ritoccate al rialzo.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e composta, che cresce di un modesto +0,35%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,38%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 40.686 punti. In rialzo il(+0,93%); sulla stessa linea, sale il(+0,97%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,84%. In luce, con un ampio progresso del 2,18%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,92%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,72%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,73%.di Milano,(+5,39%),(+3,82%),(+2,90%) e(+2,78%).