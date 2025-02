Nissan, Moody's declassa il rating e conferma outlook negativo

Moody's

(Teleborsa) -ha declassato da "Baa3" a "" ilsenior non garantito per, importante casa automobilistica giapponese. Mantenuto l'outlook negativo del rating."Il declassamento a Ba1 riflettedi Nissan, in particolare nel suo free cash flow e nel margine EBIT nel suo business automobilistico", afferma Dean Enjo, vicepresidente e analista senior di Moody's Ratings. "L'outlook negativo tiene conto dei rischi associati all'implementazione del suo nuovo piano di ristrutturazione, al rinnovo della sua gamma di prodotti obsoleti e alle politiche commerciali globali", aggiunge Enjo.Scendendo nei dettagli, l'azione di rating riflette la debole redditività di Nissan guidata dal. In Cina si è registrato un rallentamento sin dall'inizio dell'anno fiscale 2023 (terminato a marzo 2024), ma ora il suo più grande mercato, gli Stati Uniti, deve affrontare sfide sotto forma di elevati incentivi alle vendite, elevati inventari e modelli più vecchi. In particolare, Nissan. L'azienda deve anche affrontare il rischio di esecuzione con il suo nuovo piano di ristrutturazione, che mira a tagliare i costi di 400 miliardi di yen entro la fine dell'anno fiscale 2026.Il free cash flow (FCF) dell'industria automobilistica dell'azienda è diventato negativo nell'anno fiscale 2024, in gran parte a causa di un calo sostanziale degli utili. Moody's. Anche la ripresa del flusso di cassa di Nissan è a rischio a causa dell'attuale contesto commerciale globale, con potenziali dazi sulle importazioni sulla sua considerevole base di produzione in Messico. Anche se l'azienda eseguisse con successo il suo piano di ristrutturazione con riduzioni dei costi e nuovi modelli, Moody's non si aspetta che il free cash flow diventi positivo prima dell'anno fiscale 2026.Ilsia in Giappone che a livello globale e l'utile operativo è diventato in perdita per la sua attività automobilistica nei primi tre trimestri dell'anno fiscale 2024. Moody's stima che il margine di utile operativo per il segmento automobilistico rimarrà negativo fino all'anno fiscale 2025. L'esecuzione con successo del piano di ristrutturazione dell'azienda e il lancio di nuovi modelli, come i veicoli elettrici ibridi, nei suoi mercati chiave come gli Stati Uniti sosterranno il miglioramento del margine nell'anno fiscale 2026 in poi.