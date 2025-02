UK multa quattro banche di 104,5 milioni di sterline per attività anti-concorrenziale su gilt

Citi

HSBC

Morgan Stanley

Royal Bank of Canada

Deutsche Bank

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, ovvero l'antitrust britannico, e quattro banche hanno concordato dipagheranno multe per un totale di oltre 100 milioni di sterline, mentreha ottenuto l'immunità per aver segnalato la sua condotta iniziata nel 2009 e terminata nel 2013.A seguito di un'indagine della CMA, le banche hanno accettato di pagare multe per casi specifici in cui i trader hannosu aspetti della determinazione del prezzo dei titoli del Regno Unito. La condivisione di informazioni è avvenuta in scambi uno a uno tra i trader sull'acquisto e la vendita di gilt e swap di asset gilt.Questa condotta ha avuto luogo, con gli ultimi scambi avvenuti nel 2010 per HSBC, nel 2012 per Morgan Stanley e nel 2013 per Citi, Deutsche Bank e Royal Bank of Canada. Da allora, le banche hanno implementato ampie misure di conformità per garantire che questo comportamento non si ripeta, si legge in una nota della CMA."Il settore dei servizi finanziari è parte integrante dell'economia del Regno Unito, contribuendo con miliardi ogni anno, ed è essenziale che funzioni in modo efficace - ha dettopresso la CMA - Solo attraverso mercati sani e competitivi possiamo garantire che le aziende e gli investitori abbiano fiducia per investire e crescere, a vantaggio di tutti nel Regno Unito".Scendendo nei dettagli, ognuno degli scambi ha avuto luogo ine includeva informazioni rilevanti per la determinazione del prezzo dei titoli di Stato del Regno Unito, in particolare titoli di stato e swap di asset su titoli di stato. In particolare, ogni scambio di informazioni uno a uno ha avuto luogo in relazione a uno o più dei seguenti: in primo luogo, la vendita di titoli di stato da parte dell'UK Debt Management Office tramite aste per conto del Tesoro, in secondo luogo il successivo acquisto e vendita, ovvero la negoziazione, di titoli di stato e swap di asset su titoli di stato e in terzo luogo la vendita di titoli di stato alla Banca d'Inghilterra, nota come "buy back". Non tutte le banche sono state coinvolte in scambi illeciti in tutti e 3 i contesti.Quattro banche, Citi, HSBC, Morgan Stanley e Royal Bank of Canada, hanno raggiunto un accordo e accettato di pagare multe per un. Deutsche Bank è esente da una sanzione finanziaria in quanto ha avvisato la CMA della sua partecipazione alle chat tramite la politica di clemenza dell'autorità. Citi ha chiesto clemenza durante l'indagine della CMA e di conseguenza ha ricevuto una multa ridotta.Le sanzioni per ogni banca sono:: £ 17.160.000, che includono uno sconto di clemenza del 35% e una riduzione del 20% per la risoluzione prima che la CMA emetta la sua dichiarazione di obiezioni;: £ 23.400.000, che includono una riduzione del 10% per la risoluzione dopo che la CMA ha emesso la sua dichiarazione di obiezioni;: £ 29.700.000, che includono una riduzione del 10% per la risoluzione dopo che la CMA ha emesso la sua dichiarazione di obiezioni;: £ 34.200.000, che includono una riduzione del 10% per la risoluzione dopo che la CMA ha emesso la sua dichiarazione di obiezioni.