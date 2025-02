Apple, investimenti per 500 miliardi negli USA e 20.000 nuovi posti di lavoro

Apple

(Teleborsa) -ha annunciato il suo più grande impegno di spesa di sempre, connei prossimi quattro anni. La mossa arriva dopo che i media statunitensi hanno segnalato un incontro tra il CEO Tim Cook e il presidente Donald Trump la scorsa settimana, mentre la nuova amministrazione ha innalzato le minacce di dazi contro l'Asia, dove Apple ha importanti operazioni."Siamo ottimisti sul futuro dell'innovazione americana e siamo orgogliosi di basarci sui nostri investimenti statunitensi di lunga data con questo impegno da 500 miliardi di dollari per il futuro del nostro paese - ha affermato il- Dal raddoppio del nostro Advanced Manufacturing Fund alla creazione di tecnologia avanzata in Texas, siamo entusiasti di espandere il nostro supporto alla produzione americana".Come parte di questo pacchetto di investimenti negli Stati Uniti, Apple e i partner apriranno unper produrre server che supportano il sistema di intelligenza personale Apple Intelligence. Apple raddoppierà anche il suo U.S. Advanced Manufacturing Fund, creerà un'accademia nel Michigan per formare la prossima generazione di produttori statunitensi e incrementerà i suoi investimenti in ricerca e sviluppo negli Stati Uniti per supportare settori all'avanguardia come l'ingegneria del silicio.L'impegno da 500 miliardi di dollari include il lavoro di Apple con migliaia di fornitori in tutti i 50 stati, occupazione diretta, infrastrutture e data center Apple Intelligence, strutture aziendali e produzioni Apple TV+ in 20 stati, si legge in una nota, dove Apple sottolinea anche di rimanere, avendo pagato più di 75 miliardi di dollari di tasse statunitensi negli ultimi cinque anni, inclusi 19 miliardi di dollari nel solo 2024.Oggi, Apple supportatramite impiego diretto, collaborazione con fornitori e produttori con sede negli Stati Uniti e lavori di sviluppo nell'economia delle app iOS.Nei prossimi quattro anni, Apple, la maggior parte delle quali si concentrerà su R&S, ingegneria del silicio, sviluppo software, intelligenza artificiale e apprendimento automatico. L'impegno ampliato include investimenti significativi negli hub di R&S di Apple in tutto il paese. Ciò include team in crescita negli Stati Uniti concentrati su aree tra cui silicio personalizzato, ingegneria hardware, sviluppo software, intelligenza artificiale e apprendimento automatico.