Caro bollette, possibile aiutare famiglie e PMI con pochi accorgimenti

(Teleborsa) - In Italia si potrebberodi euro dienergetica per, che stanno accusando particolarmente le ripercussioni dei recenti aumenti dei prezzi di gas ed elettricità, sicuramente più le società energivore, che già godono di aiuti ad hoc. Un, appunto, sarebbe, ad esempio consentendo alle imprese di "l'energia da impianti rinnovabili" eLo ha sottolineato, l'associazione che rappresenta circa 500 imprese operanti nel settore energetico.Armani ha spiegato che la prima soluzione, quella di usarei, consentirebbe alle imprese di, mentre rinnovando gli impianti eolici e fotovoltaici esistenti, si otterrebbe il "duplice vantaggio di", in quanto "un pannello solare di oggi produce fino a tre volte in più di quelli di 15 anni fa".Questi due accorgimenti - ha sottolineato Armani - consentirebbero all'Italia di, offrendo al governo un importantesu cui sta lavorando, per. Le società- ha ricordato il manager - hannoper abbassare il prezzo dell'energia, come l'interconnector, l'interrompibilità, il rimborso CO2 e da poco l'energy release.L'Italia sta accusando particolarmente l'impatto degli aumenti dei prezzi del gas, più di Francia e Spagna, poiché è "un importatore netto di energia". "Per abbassare il prezzo - ha aggiunto il Presidente di Energia Futura -, ma in questo Paese è".