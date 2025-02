Eles scende in Borsa nonostante aumento di ricavi nel 2024

ELES

Eles

(Teleborsa) - Seduta in ribasso a Piazza Affari (anche con volumi contenuti) per il titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, dopo che venerdì sera ha comunicato di aver chiuso ilconpari circa a 35,8 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto ai 32,8 milioni di euro del 31 dicembre 2023. Permane forte l'incidenza dell'export, pari al 50% dei Ricavi delle Vendite Consolidati."Nel 2024, il Gruppo ha registrato un aumento del 9% dei ricavi, confermando il suo posizionamento distintivo all'interno del settore del testing di dispositivi High Power e High Voltage - ha detto l'- La metodologia RETE (Reliability Embedded Test Engineering) ci permette di garantire l'affidabilità dei semiconduttori in settori strategici come l'Intelligenza Artificiale, High Performance Computing e i Data Server. Stiamo ampliando la nostra presenza globale con nuovi clienti di rilievo: negli Stati Uniti, un leader del settore biomedicale ha scelto ARTgp e la metodologia RETE per la qualificazione di dispositivi Mission Critical, mentre in India abbiamo avviato una collaborazione con un'azienda leader nel design e test dei semiconduttori. Questi risultati confermano la nostra strategia di crescita e innovazione nel mercato internazionale".. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 1,518 e successiva a 1,497. Resistenza a 1,583.