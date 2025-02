F2i e Jetex siglano un accordo per lo sviluppo e la gestione dell'aviazione generale a Napoli e Salerno

(Teleborsa) - Alla presenza di S.A. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, e della presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, è stato firmato un Memorandum of Understanding (MoU) nel corso dela Roma da, CEO di, eCEO diLa partnership è finalizzata alNell'ambito dell'iniziativa,la società di gestione aeroportuale controllata dai fondi dinell'espansione del turismo di fascia alta e nello sviluppo di partnership economiche strategiche in Campania, regione con un significativo potenziale di crescita.è il principale gestore di Fondi infrastrutturali italiano e vanta all'interno del proprio portafoglio di partecipazioni il maggiore network aeroportuale nazionale.con sede a Dubai, è un operatore leader globale nell'aviazione privata, specializzato in operazioni e gestione aeroportuale. La società opera una vasta rete negli aeroporti principali a livello mondiale, offrendo servizi di alto livello sia ai viaggiatori d'affari che a quelli leisure.