Lollobrigrida: con Emirati Arabi "convergenza e cooperazione"

(Teleborsa) - "Saranno tanti i punti di convergenza e collaborazione con gli Emirati Arabi, ma la cosa che apprendiamo con grande favore è che tante nazioni ritrovano nell'Italia un luogo dove investire capitali e avere poi quelle risposte. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura,, nel corso del punto stampa a margine del consiglio Agrifish di oggi a Bruxelles commentando l'accordo economico siglato oggi tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti.



Lollobrigida ha sottolineato che c'è "grande collaborazione con gli Emirati anche sull'agricoltura; loro non hanno un ministero dell'agricoltura - ha detto - e lavorano per una promozione di catene di approvvigionamento certe. Perché è una consapevolezza che anche qui in Europa ormai è assunta come punto di riferimento: la garanzia di libertà è data anche dalla possibilità d