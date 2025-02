Mondo TV crolla in Borsa su ingresso in composizione negoziata della crisi

Mondo TV

Mondo TV

(Teleborsa) - Crolla a Piazza Affari il titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, dopo che venerdì sera il CdA, preso atto della significativa riduzione del volume di affari atteso per il prossimo quinquennio a seguito della generale crisi del settore, ha deciso un', e approvato il Business Plan 2025-2029. Il risultato netto dell'esercizio 2024 è stato negativo per -18,5 milioni di euro (-2,7 milioni di euro nel 2023).Inoltre, è stato dato mandato al presidente, con il supporto dello Studio Legale Di Cecco & Associati e dello Studio Tributario Melis, di avviare ilai sensi del codice della crisi, con l'obiettivo di superare la situazione temporanea e transitoria di tensione economico-finanziaria."Nonostante i dati del nuovo Business Plan prevedano delle stime più conservative, con dati previsti al ribasso rispetto al precedente BP approvato, vogliamo assicurare la massima tutela agli azionisti, agli stakeholder e al ceto creditizio tutto che il ricorso al procedimento di CNC è stato valutato, anche grazie alle indicazione dei nostri consulenti, come lo, grazie ai margini di flessibilità che assicura - ha commentato il presidente- L'auspicato positivo risultato del procedimento comporterebbe un ritorno ad una situazione di equilibrio finanziario ed economico nel breve termine e permetterebbe altresì un rafforzamento patrimoniale della azienda e un rilancio della stessa sul mercato".si posiziona a 0,0525 euro, con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 0,0517 e successiva a 0,0509. Resistenza a 0,0561.