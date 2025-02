Piazza Affari piatta con Saipem volatile. Bene il DAX dopo le elezioni in Germania

Saipem

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia., sulle attese che il cambio di Governo possa portare a una maggiore spesa pubblica per sostenere la debole crescita economica. Sulla base dei risultati provvisori , il risultato più probabile appare quello di un governo tra i conservatori CDU/CSU e i socialdemocratici (SPD). Intanto, l'istituto IFO ha comunicato che l fiducia delle imprese tedesche è inaspettatamente rimasta invariata a febbraio.Sul fronte geopolitico, il presidente ucrainoha dichiarato per la prima volta di essereo raggiungere una pace duratura. L'affermazione arriva dopo le ultime settimane di attenzione per raggiungere un accordo di cessate il fuoco, con gli Stati Uniti che hanno tenuto colloqui bilaterali con la Russia in Arabia Saudita.A Piazza Affari il focus è su, che mostra undopo aver annunciato un, sottoscrivendo un Memorandum of Understanding che darebbe vita a un leader globale nel settore energy services.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 70,25 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +110 punti base, con un forte incremento di 6 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,55%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,72%,è stabile, riportando un moderato +0,13%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,2%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 38.409 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 40.707 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,02%); come pure, sulla parità il(+0,03%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,66%. Composta, che cresce di un modesto +1,42%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,32%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,29%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,84%. Tentenna, che cede l'1,29%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,12%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%.del FTSE MidCap,(+2,09%),(+1,72%),(+1,66%) e(+1,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,17%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,08%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,08%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.