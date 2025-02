Solid World, inviata la prima commessa della divisione solare in Nord America

Solid World Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha, attraverso la propria controllata SolidFactory, lainnovativa ad alta tecnologia nel settore del solare e delle rinnovabili nel mercato del Nord America.La commessa, che comprende la fornitura di una intera linea produttiva (dalla parte meccanica fino al software gestionale digitale ed all'automazione) per la "mass production" di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza,per un valore di euro 1.400.000.L'arrivo nel mercato nordamericano della linea produttiva a marchio SolidFactory - si legge in una nota -. Solare e rinnovabili che, dal 2023, sono diventati un asset centrali per tutto il gruppo SolidWorld, affiancando la divisione industriale e la divisione biomedicale."I dati registrati nel fotovoltaico e le previsioni di crescita per il 2025 confermano il ruolo centrale delle rinnovabili nella transizione energetica globale - ha detto- In questo scenario, continuiamo a rafforzare il nostro impegno nell'engineering, nella costruzione e nella fornitura di soluzioni avanzate per il settore solare. L'adozione di tecnologie di ultima generazione e la crescente digitalizzazione degli impianti rappresentano le leve strategiche su cui puntiamo per offrire fabbriche chiavi in mano, efficienti e sostenibili".