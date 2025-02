ASM International, utile rettificato sale a 231,5 milioni di euro nel quarto trimestre

ASM International

(Teleborsa) -, colosso olandese apparecchiature per la lavorazione di wafer semiconduttori, ha registratopari a 731 milioni di euro nel, aumentati anno su anno dell'8% a valute costanti, con l'aumento nuovamente guidato principalmente dalla solida domanda di DRAM gate-all-around (GAA) e memoria ad alta larghezza di banda (HBM).pari a 809 milioni di euro sono aumentati del 27% a valute costanti (aumentati del 28% reported) rispetto al quarto trimestre dell'anno scorso e all'estremità superiore della guidance (770-810 milioni di euro). Ilè aumentato al 28,1%, rispetto al 22,3% del quarto trimestre del 2023, principalmente a causa di un margine lordo più elevato e di una moderazione in SG&A, parzialmente compensata da maggiori investimenti in R&S. L'è stato di 231,5 milioni di euro, in crescita dai 100,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2023."ASM ha continuato a registrare una- ha affermato il- Le vendite sono aumentate del 12% a valute costanti, superando il mercato delle apparecchiature per la fabbricazione di wafer (WFE), che è aumentato di una percentuale a una cifra media nel 2024. Ciò segna l'ottavo anno consecutivo di crescita a due cifre della nostra azienda"."I risultati finanziari sono stati nuovamente solidi nel 2024 - ha aggiunto - Il margine lordo rettificato è aumentato al 50,5% nel 2024, supportato dal mix, da une dai. Nel 2024, l'utile operativo rettificato è aumentato del 17%. Abbiamo ulteriormente aumentato la spesa netta rettificata in R&S (+20%) in vista della nostra crescente pipeline di opportunità, mentre l'aumento delle spese SG&A rettificate è diminuito (+3%), riflettendo il continuo controllo dei costi. Il flusso di cassa libero è aumentato del 23% nel 2024, raggiungendo un livello record di 548 milioni di euro."Confermiamo il nostro obiettivo di fatturato in un intervallo di 3,2-3,6 miliardi di euro nel, ma è troppo presto per fornire una previsione più specifica a causa dell'incertezza del mercato e poiché la visibilità per la seconda metà dell'anno è ancora limitata - ha sottolineato il CEO - A valute costanti, prevediamo che ildel 2025 sarà in un intervallo di 810-850 milioni di euro, con un ulteriore aumento previsto nel secondo trimestre rispetto al primo trimestre".