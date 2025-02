Borse europee chiudono miste. Sale Piazza Affari con le banche

Morgan Stanley

(Teleborsa) -. In un panorama debole,, che chiude in rialzo grazie agli acquisti sulle banche (in seguito a un report positivo disul settore).Sul fronte macroeconomico, l' diminuita dello 0,2% nell'ultimo trimestre del 2024 rispetto al periodo precedente (confermata la lettura preliminare). Nel 4° trimestre 2024 larilevata dalla BCE ha rallentato a +4,1% a/a da +5,4% del periodo antecedente, rafforzando la fiducia di Francoforte in un ridimensionamento dell'inflazione.Il grado di restrizione della politica monetaria dell'eurozona nell'ultimo anno "è diminuito sensibilmente, al punto che non possiamo più affermare con certezza che la nostra politica è restrittiva", ha detto , che fa parte dell'Executive Board della BCE, aggiungendo che "sta diventando sempre più improbabile che le attuali condizioni di finanziamento stiano frenando in modo sostanziale consumi e investimenti. Il fatto che la crescita rimanga debole non può e non deve essere interpretato come prova che la politica sia restrittiva".Leggera crescita dell', che sale a quota 1,051. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 2.895,4 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,94%. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 68,85 dollari per barile, con un ribasso del 2,67%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +108 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,53%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un +0,11%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,49%.Aumento per la, con ilche sale dello 0,63% a 38.715 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 40.992 punti. Sulla parità il(+0,02%); in lieve ribasso il(-0,64%).Ilnella seduta del 25/02/2025 a Piazza Affari è stato pari a 4,13 miliardi di euro, con un incremento di ben 794,2 milioni di euro, pari al 23,82%, rispetto ai precedenti 3,33 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,7 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,63 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 5,30%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,84%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,71%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,48%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,11%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,63%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,46%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,29%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,30%),(+4,69%),(+3,34%) e(+2,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,50%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,55%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,41%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,23%.