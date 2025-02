Energy partecipa a KEY Rimini 2025 per presentare nuove soluzioni per il settore C&I

Energy

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo del Gruppo Energy, produttore di tutta la tecnologiadei(Battery Energy Storage System) e dei servizi connessi, come il controllo cloud e il supporto ingegneristico, parteciperà a, in programma2025 alla(Padiglione D3, Stand 240). La manifestazione rappresenta un punto di incontro per professionisti, aziende e operatori del settore, offrendo una panoramica sulle soluzioni tecnologiche più avanzate per la transizione energetica.Durante l’evento, Energy presenterà in anteprima lo, il nuovo sistema di accumulo all-in-one progettato per rispondere alle esigenze di imprese e industrie con elevati consumi energetici e spazi limitati. Con unadie unadi, questo nuovo modello raddoppia la capacità rispetto al precedente XL Shell 100, mantenendo le stesse dimensioni compatte. Pensato per, il nuovo sistema risponde alla crescente domanda di soluzioni di accumulo efficienti per il settore Commerciale&Industriale, garantendo maggiore autonomia energetica e riduzione dei costi operativi. Il sistema integra tecnologie di ultima generazione per ottimizzare la gestione e il monitoraggio dell’energia accumulata, migliorando l'affidabilità complessiva degli impianti industriali.Oltre al nuovo, Energy presenterà anche i sistemi di accumulo zeroCO2 Box, la soluzione inprogettata per applicazioni grid-scale. Questi sistemi offrono una gestione energetica modulare e affidabile per impianti di grande dimensione, supportando le esigenze della transizione energetica. Ogni sistema zeroCO2 XL di Energy viene collaudato in azienda prima della consegna e sottoposto a un processo di pre-commissioning e commissioning per garantire affidabilità e ottimizzazione delle prestazioni. Con oltre 20 MWh di accumulo installato in Italia e all’estero, Energy continua a sviluppare soluzioni tecnologiche conformi agli standard europei e destinate a migliorare l’efficienza energetica delle aziende.