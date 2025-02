EuroGroup Laminations, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione dai precedenti 4,50 euro) e confermato la(a) su, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici.Gli analisti scrivono che EuroGroup Laminations (che pubblicherà i risultati del 2024 il 24 marzo), pur continuando a crescere, mostrerà nei dati dell'ultimo trimestre del 2024 undel gruppo da parte degli scioperi, insieme a una performance più debole da parte di. Per questo motivo, ritengono che la società potrebbe non raggiungere (circa il 3,3%) la fascia più bassa del suo fatturato annuo e dell'intervallo di guidance EBITDA."Ancora più importante, riteniamo che una rivalutazione delle prospettive di guadagno sia ora necessaria nel contesto dell'attuale scenario incerto, plasmato daoltre a potenziali cambiamenti nel quadro normativo dell'UE, rischi di dazi e una ripresa ancora debole nell'industria", si legge nella ricerca.Intesa hadi circa 3%, rivedendoda una combinazione di voci positive (aliquota fiscale inferiore come effetto di maggiori attività in Cina e alcuni cambi favorevoli nel 4° trimestre) e negative (D&S più elevato come riportato nei 9 mesi e one-off correlati alla finalizzazione dell'acquisizione di Kumar). Ha anche(visto ora sopra i 220 milioni di euro) per tenere conto sia del consolidamento del debito netto di Kumar sia, soprattutto, di un maggiore assorbimento WC a fine anno.Tuttavia, Intesa riconosce che EuroGroup Laminations "ora ha una capacità sufficiente in atto e può fare leva su una base di clienti ben diversificata e un posizionamento geografico; quindi, pensiamo che potrebbe fornire una crescita più controllata da ora in poi, portando in ultima analisi a una".