Fibercop approva dati preliminari 2024 e budget 2025. Forte impegno su investimenti

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Massimo Sarmi, ha esaminato i. I risultati per l’intero 2024, sottoposti a revisione contabile, saranno pubblicati in una fase successiva al seguito dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione.Relativamente all'esercizio 2024, isi attestano a circasu base normalizzata e pro-forma., escludendo alcune voci non ricorrenti e one-off, si colloca a circadi euro.A fronte dell', FiberCop ha realizzato significatividi euro, in linea con tutti gli obiettivi, inclusi quelli relativi al "Piano Italia 1 Giga" del PNRR. Gli investimenti effettuati nel 2024 per la posa della fibra FTTH, hanno consentito lain linea con gli obiettivi dell’azienda., approvato all'unanimità,predisposto e approvato dagli azionisti al momento dello scorporo della rete di TIM. Il budget riafferma anche ilper la copertura in fibra FTTH di oltre 2 milioni di nuove unità immobiliari, che consentiranno il pieno, insieme ad investimenti per l’aggiornamento tecnologico della rete backbone e il potenziamento di altri elementi della rete."I risultati di oggi, in linea con il piano pluriennale, sono una chiara testimonianza della solidità e continuità del percorso che l’azienda ha intrapreso e intende perseguire”, ha commentato il Presidente e Amministratore delegato, aggiungendo "la società sta accelerando la posa della fibra e la dismissione della rete in rame, con l’obiettivo di assicurarsi maggiori benefici in termini di innovazione, sostenibilità ambientale e sociale. Attraverso un consistente piano di investimenti, e insieme a un solido management team siamo motivati a migliorare ulteriormente la qualità della rete e delle attività, in collaborazione con i nostri azionisti. Ci guida la missione di affermarci come campione digitale del Paese".