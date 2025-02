NB Aurora cede a Ca' Zampa l'intera partecipazione detenuta in BluVet e re-investe

(Teleborsa) -, veicolo di permanent capital quotato sul segmento Euronext MIV Milan e e focalizzato sugli investimenti in PMI non quotate, ha, nell'ambito di una complessiva operazione di cessione del 100% del capitale sociale di BluVet, con contestuale reinvestimento nel nuovo Gruppo per sostenerne l'ulteriore piano di crescita. La quota detenuta da Aurora insieme ai propri fondi di co-investimento, attraverso il veicolo controllato Blu Club, era pari a circa il 68,5% del capitale sociale di BluVet.Nell'ambito della stessa operazione è avvenuta anche la cessione a Ca' Zampa dell'intera partecipazione detenuta in BluVet da parte del veicolo di investimento riconducibile aIldell'operazione di cessione per Aurora e i propri fondi di co-investimento è stato complessivamente pari a circa, di cui circa 16 milioni di euro di competenza di Aurora.Contestualmente al perfezionamento della cessione, Aurora insieme ai propri fondi di co-investimento hadi euro (di cui circa 5 milioni di euro di competenza di Aurora) in Ca' Zampa a fianco ad altri investitori, nell'ambito di una più ampia operazione di aumento di capitale, ad esito della quale arriverà a detenere una partecipazione di minoranza. F&P Equity Partners resterà estranea al nuovo gruppo.Nel dicembre 2020 Aurora ha investito - insieme ai propri fondi di co-investimento e ad alcuni co-investitori con in prima fila F&P Equity Partners - in BluVet, piattaforma italiana per il consolidamento, attraverso M&A, del mercato domestico di cliniche veterinarie di medie-grandi dimensioni. Dalla sua creazione, la società ha, raggiungendo nel 2023 un fatturato complessivo di circa 33 milioni di euro."BluVet rappresenta il risultato di un ambizioso processo di aggregazione, avviato con una visione chiara e trasformato nel tempo in una realtà consolidata - ha dichiarato- Il percorso, tanto sfidante quanto gratificante, ha richiesto ad Aurora un impegno costante nella gestione dei processi di acquisizione ed integrazione".