Rottamazione quater, i Giovani Commercialisti: riapertura dei termini un provvedimento necessario

(Teleborsa) - "L’emendamento ala firma degli onorevolicon cui è stata proposta la riapertura dei termini per i contribuenti decaduti dalla "", nonché l’estensione del provvedimento a nuovi anni, rappresenta un aiuto necessario a centinaia di migliaia di contribuenti, imprese e privati, che vivono nell’attuale contesto economico". Lo affermano in una nota"Già in passato ci siamo a più riprese espressi rilevando l’utilità di questi provvedimenti, che prevedono comunque l’integrale versamento del capitale, seppur dilazionato; allo stesso tempo ribadiamo cheche non riescono ad adempiere regolarmente ai versamenti dovuti. Al netto di quei contribuenti che decidono di non versare alcunché per scelta, dall’osservatorio dei nostri studi rileviamo che sono comunque molti quelli che non adempiono per impossibilità di farlo", sottolineano Cataldi e Giotti.Ora si impone, secondo i Giovani Commercialisti, una riflessione "su quelle che possono essere le soluzioni affinché non si sia costretti ad assistere nei prossimi anni a rottamazioni sexies, septies e così via: è tempo diche permetta di arginare la portata di questo fenomeno. Prevedere una estensione del meccanismo che consente una dilazione modulata e proporzionale alla crisi finanziaria del contribuente richiedente, potrebbe essere un primo passo per trovare una risposta concreta ed evitare incagli rilevanti nella riscossione che danneggiano sia il contribuente che gli enti creditori".