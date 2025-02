Santander, il dividendo in contanti sale del 19% nel 2024

Banco Santander

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha annunciato la sua decisione di presentare un dividendo finale in contanti per il 2024 di 11 centesimi di euro per azione per l'approvazione alla prossima assemblea generale annuale, prevista per il 4 aprile 2025. Di conseguenza, iladdebitato ai risultati del 2024 sarà dirispetto al dividendo in contanti rispetto al 2023 (17,6 centesimi di euro). Il dividendo finale in contanti sarà pagato il 2 maggio 2025.Laper i risultati del 2024 sarà di circa(circa il 50% dell'utile attribuibile del gruppo per il 2024), suddiviso equamente tra dividendi in contanti e programmi di riacquisto di azioni. Rappresenta un. Il prezzo delle azioni Santander è aumentato di circa il 60% negli ultimi 12 mesi. All'inizio di questo mese, la banca ha avviato il secondo programma di riacquisto di azioni rispetto ai risultati del 2024. Dal 2021, incluso l'importo dell'attuale riacquisto, Santander avrà restituito circa 9,5 miliardi di euro agli azionisti tramite riacquisti di azioni e avrà riacquistato circa il 15% delle sue azioni in circolazione."Nel 2024, Santander ha raggiunto- ha dettodi Banco Santander - Di conseguenza, continuiamo ad aumentare i rendimenti per gli azionisti con dividendi in contanti per azione dal 2024 in aumento del 19% anno su anno. La nostra strategia ha dimostrato di offrire una crescita redditizia e prevediamo di aumentare nuovamente i nostri profitti nel 2025. C'è ancora un notevole upside nella nostra attività e ci impegniamo a continuare a generare valore sia per i nostri clienti che per gli azionisti".