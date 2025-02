TXT e-solutions, ricavi 2024 salgono a 304 milioni di euro. EBITDA +24%

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che iattesi per l'sono pari a circa 304 milioni di euro, in crescita di circa il 35% rispetto ai 224,4 milioni di euro del 2023. A parità di perimetro di consolidamento, i ricavi sono cresciuti di circa il 22,3%, e le acquisizioni hanno contributo per circa 30 milioni di euro. I ricavi internazionali complessivi rappresentano circa il 25% dei ricavi totali del 2024.L'2024 è atteso a circa 39 milioni di euro, in crescita di circa il +24% rispetto al 2023 (31,6 milioni di euro). L'si è attestato a circa il 13,0% dei ricavi rispetto al 14,1% dell'esercizio precedente. Il decremento del margine percentuale è attribuibile ai crescenti investimenti per sostenere la forte crescita dei volumi di business e il posizionamento di mercato. Il mix di ricavi 2024 include attività non-core con margini lordi percentuali inferiori rispetto alla media di Gruppo, i cui volumi sono previsti in diminuzione nel 2025, si legge in una nota.attesi per l'esercizio 2024 evidenziano: ricavi per circa 355 milioni di euro, in crescita di circa 50 milioni di euro rispetto ai ricavi preliminari consolidati 2024 (circa 304 milioni di euro), per effetto delle acquisizioni dell'anno e principalmente dovuti all'acquisizione di Webgenesys; EBITDA di circa 50 milioni di euro, con EBITDA margin di circa il 14%, in crescita rispetto all'EBITDA consolidato 2024 (circa 39 milioni di euro, EBITDA margin 13%), per effetto delle acquisizioni dell'anno e principalmente per l'acquisizione di Webgenesys."I risultati del 2024di TXT Group, con ricavi consolidati che per la prima volta superano i 300 milioni di euro e una crescita organica superiore al 20%, ampiamente oltre la media di settore. Un risultato significativo, frutto dell'eccellenza e delle competenze del nostro ecosistema, nonché dell'efficacia della strategia di diversificazione e delle sinergie attuate", commenta l'"I, sono principalmente attribuibili agli investimenti a supporto della crescita e all'evoluzione del mix di ricavi - aggiunge - I dati pro-forma evidenziano già un miglioramento della redditività complessiva. Il 2024 ha visto il lancio della divisione Martech e l'ingresso di Webgenesys, l'operazione straordinaria più rilevante nella storia del Gruppo. Con un backlog ordini solido e un posizionamento di mercato rafforzato, le prospettive per il 2025 si confermano promettenti. Efficienza, sinergie e coerenza nel piano di acquisizioni continueranno a rappresentare le fondamenta della nostra strategia di crescita e creazione di valore".