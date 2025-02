Cinema, Intesa Sanpaolo rinnova il sostegno al Los Angeles Italia Festival

(Teleborsa) - Per l'ottavo anno consecutivo,– banca di riferimento per il cinema italiano e promotrice del Made in Italy, dell'immagine e della cultura italiana all'estero – rinnova il sostegno algiunto alla ventesima edizione e realizzato dall'Istituto Capri nel Mondo col sostegno del Ministero della Cultura, il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della CooperazioneInternazionale, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero del Turismo, oltre che con la partecipazione del Consolato Generale d'Italia a Los Angeles, dell'Istituto Italiano di Cultura, di Ice ed Enit.La più attesa manifestazione del cinema italiano nel mondo, che precede la notte degli Oscar, si articola in un fitto programma che include la. Il registal'attoree l'arredatrice(candidata all'Oscar per Conclave), sono gliImportante anche il, tra le quali si segnalano "L'orto americano", "Le mie ragazze di carta", "L'amore e altre seghe mentali", "Holy shoes", "Fatti vedere", "Il cattivo poeta" e le serie TV "Leopardi" e "Champagne".Intesa Sanpaolo, attraverso laha un Desk specialistico Media & Cultura, ed è leader nel mercato nazionale dell'audiovisivo con circa; ha sostenuto finanziariamente la produzione di circa 700 opere tra film e serie tv nazionali e internazionali, oltre 200 tra spot pubblicitari, factual eformat tv. Il primo gruppo bancario italiano rappresenta un interlocutore fondamentale per gli operatori nazionali e internazionali e il suo supporto specialistico è importante per gli operatori sia in fase di strutturazione del progetto, con un servizio consulenziale sui diversi aspetti finanziari, sia per il sostegno finanziario in fase realizzativa. In linea con l'obiettivo Cultura 4.0 del PNRR,intende infatti favorire il consolidamento di una solida industria audiovisiva italiana, per accompagnare il settore verso lo sviluppo internazionale,comunicare e valorizzare i progetti in ambito cinematografico e per la crescita economica delle filiere dirette ed indirette connesse all'intero settore audiovisivo.Attraverso(Major, Studios indipendenti, OTT), Intesa Sanpaolo favorisce anche le produzioni esecutive estere da realizzare in Italia, importante attività di incoming che genera una positiva ricaduta sul territorio in termini occupazionali e sociali, oltre ad alimentare la crescita professionale del settore. Diverse le produzioni esecutive estere assistite negli ultimi anni (Fast and Furious 10, Indiana Jones, Equalizer 3, Gossip Girl, 007, White Lotus, "Ferrari" di Michael Mann, "Those About To Die") tra le più recenti Ripley, Decameron, The Hand of Dante, Stolen Girl, produzioni sostenute con le diverse soluzioni finanziare proposte dalla banca quali co-funding e syndicated loan con banche americane, smobilizzo del tax credit.