Fondo Italiano d'Investimento, primo closing FOF PEI Tre a 230 milioni di euro

(Teleborsa) - Fondo Italiano d'Investimento SGR, controllato da CDP Equity e partecipato da banche e fondazioni, ha concluso con successo il. Il target di raccolta è di 600 milioni di euro.L'obiettivo è quello di. FOF PEI Tre ha finalizzato il primo closing grazie alla partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che opererà come Cornerstone Investor, e di un altro primario investitore istituzionale.FOF PEI Tre continuerà a investire in fondi (eventualmente anche con operazioni di secondario) gestiti da team consolidati e contribuirà altresì allo sviluppo di nuove iniziative. In parallelo,, con l'obiettivo di convogliare importanti risorse verso l'economia reale italiana."L'obiettivo di FOF PEI Tre è di facilitare ed espandere l'esposizione degli investitori istituzionali italiani, fondi pensione in particolare, all'economia reale del nostro Paese. Il mercato nazionale del private equity offre concrete opportunità di rendimento grazie al dinamismo del tessuto imprenditoriale italiano, come dimostrano i nostri investimenti dal 2010", ha dettodi Fondo Italiano d'Investimento SGR e responsabile delle attività di Fondi di Fondi e Strategic Initiatives.FOF PEI Tre rientra tra le attività del, avviato nel 2020 e promosso da Fondo Italiano assieme a CDP e Assofondipensione per facilitare l'accesso dei fondi pensione italiani al mercato del private capital.