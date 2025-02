FOS, Audensiel presenta offerta per acquisizione gruppo: obiettivo delisting

FOS

(Teleborsa) -, azienda francese specializzata nella trasformazione digitale e nella consulenza aziendale e tecnologica, ha firmato due distinti contratti diconper acquisire la tutte le azioni detenute dalle due nel capitale sociale di, azienda quotata su Euronext Growth Milan attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione.Ilfissato per l'operazione è di 3,52 euro, per un corrispettivo complessivo di poco superiore ai 13,1 milioni di euro. BP Holding si è impegnata a reinvestire nellache sarà designata da Audensiel come "acquirente". Il completamento dell’operazione è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi della normativa italiana sullaIldi 3,52 euro implica unadi FOS pari a circae incorpora undi 33,3% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni di FOS al 25 febbraio 2025, del 52,4% rispetto al prezzo medio ponderato dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni di FOS nei 6 mesi precedenti a quella data e del 39,2% rispetto al prezzo medio ponderato dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni di FOS nei 12 mesi precedenti la data odierna.Al closing, l’intera partecipazione FOS sarà acquistata da Bidco. L’Operazione comporterà l’obbligo per Bidco di promuovere un’sututte le azioni di FOS. L’Opa, è stato specificato in una nota, è finalizzata ad ottenere il delisting delle azioni di FOS dall’Euronext Growth Milan."Siamo molto lieti di annunciare la nostra intenzione di acquisire una partecipazione di maggioranza in FOS. Questa partnership si allinea perfettamente con la nostra strategia di crescita internazionale, rafforzando la posizione globale di Audensiel nel campo della trasformazione digitale, di DevOps, IoT e dei dati, attraverso l’integrazione dei principali leader di mercato locali. Con una cultura altamente compatibile e una visione strategica condivisa, FOS è la piattaforma ideale per accelerare l’espansione di Audensiel in Italia e guidare progetti più grandi e globali", ha commentato, Presidente di Audensiel.Commentando l'Operazione,, amministratori delegati di FOS e proprietari di BP Holding, ha affermato: "siamo orgogliosi di aver trovato il partner ideale per continuare il nostro percorso di crescita solida e sostenibile. Guardando al futuro, FOS si troverà ad affrontare nuove opportunità che richiederanno non solo risorse finanziarie straordinarie, ma anche competenze industriali di alto livello, in linea con la nostra ambizione di crescita responsabile e sostenibile. Il coinvolgimento di partner finanziari di alto livello, come Sagard, Capza e Ardian, e di un gruppo industriale solido e affermato a livello internazionale, come Audensiel, rappresenta una garanzia di stabilità per il Gruppo FOS, i suoi azionisti storici, il management e i dipendenti. Questa nuova struttura rafforza la nostra missione e ci permette di affrontare il futuro con maggiore stabilità, fiducia e determinazione".