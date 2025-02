FOS scatta verso prezzo OPA

FOS

(Teleborsa) - Vola il titolosull'Euronext Growth Milan dopo l'annuncio di acquisizione da parte della franceseche porterà ad un'finalizzata al. Il prezzo è salito fino a 3,42, di poco inferiore al prezzo per azione fissato per l'operazione di 3,52 euro.L'azienda attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali si era quotata a novembre 2019 con unpari ae una capitalizzazione pari a circa 14 milioni.Il prezzo offerto da Audensiel implica ora una capitalizzazione di mercato di FOS pari a circa. Primo dello scatto odierno il titolo nell'ultimo anno aveva perso circa il 20% del suo valore. Ilè stato toccato ad agosto 2021 quando aveva raggiunto i 4,3 euro per azione.Prima dellaa Piazza Affari il gruppo aveva raggiunto nel 2018 un fatturato di circa 10 milioni di euro e contava su circa 130 addetti. Oggi FOS ha 262 addetti e nel 2023, ultimo bilancio disponibile, ha raggiunto un valore della produzione pari a 26,4 milioni, un EBITDA Adjusted pari a 4,6 milioni e un risultato netto pari a 1,3 milioni