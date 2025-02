L'UE presenta il Clean Industrial Deal: mobiliterà 100 miliardi di euro

(Teleborsa) - La, un piano per sostenere la competitività e la resilienza del settore industriale europeo, accelerando al contempo la decarbonizzazione. Nel breve termine, il Clean Industrial Dealper sostenere la "produzione pulita made in EU", di cui un'ulteriore garanzia di 1 miliardo di euro nell'ambito dell'attuale bilancio comune."L'Europa non è solo un continente di innovazione industriale, ma anche un continente di produzione industriale - ha detto la- Tuttavia, la domanda di prodotti puliti ha subito un rallentamento e alcuni investimenti si sono spostati in altre regioni. Sappiamo che troppi ostacoli si frappongono ancora alle nostre aziende europee, dagli alti prezzi dell'energia agli eccessivi oneri normativi. Il Clean Industrial Deal intende tagliare i legami che ancora frenano le nostre aziende e creare un chiaro business case per l'Europa".Insieme al Clean Industrial Deal, la Commissioe UE ha anche pubblicato uncon, riducendo al contempo gli ostacoli burocratici per le aziende. In particolare, è stato dettagliato un piano d'azione con misure a breve termine per ridurre i costi energetici, completare l'Unione dell'energia, attrarre investimenti ed essere meglio preparati a potenziali crisi energetiche. Come componente chiave del Clean Industrial Deal, questo piano non porterà solo sollievo alle famiglie che affrontano bollette energetiche elevate, ma anche alle industrie che lottano con costi di produzione elevati, con, che aumenteranno progressivamente fino a 130 miliardi di euro di risparmi annuali entro il 2030 e 260 miliardi di euro entro il 2040.Il Clean Industrial Deal si concentra principalmente su due settori strettamente collegati:. Sul primo fronte, c'è necessità di un sostegno urgente per decarbonizzare ed elettrificare: la Commissione afferma che il settore deve affrontare costi energetici elevati, concorrenza globale sleale e normative complesse, che ne danneggiano la competitività. Per quanto il Clean Tech, viene affermato che questo settore è al centro della competitività e della crescita future, nonché cruciale per la trasformazione industriale. Anche la circolarità è un elemento centrale del Deal, poiché occorre massimizzare le risorse limitate dell'UE e ridurre le dipendenze eccessive dai fornitori di materie prime di paesi terzi.Scendendo nei dettagli, la Commissione:, consentendo un'approvazione semplificata e più rapida delle misure di aiuti di Stato per l'implementazione delle energie rinnovabili, l'implementazione della decarbonizzazione industriale e la garanzia di una capacità produttiva sufficiente di tecnologie pulite;puntando a 100 miliardi di euro di finanziamenti, sulla base dei fondi disponibili nel Fondo per l'innovazione, delle entrate aggiuntive derivanti da parti dell'ETS e della revisione di InvestEU;per aumentare la capacità di assunzione del rischio di InvestEU. Ciò mobiliterà fino a 50 miliardi di euro in investimenti privati ??e pubblici aggiuntivi, anche in tecnologie pulite, mobilità pulita e riduzione dei rifiuti.Il Gruppolancerà una serie di nuovi strumenti di finanziamento concreti per sostenere il Clean Industrial Deal. La BEI lancerà: i) un "Grids manufacturing package" per fornire controgaranzie e altro supporto per la riduzione del rischio ai produttori di componenti di rete; ii) un programma pilota congiunto Commissione europea-BEI di controgaranzie per i Power Purchase Agreement (PPA) intrapresi da PMI e industrie ad alta intensità energetica; e iii) lancerà un CleanTech guarantee Facility nell'ambito del programma Tech EU supportato da InvestEU."Il nostro piano, sbloccando capitali, espandendo i mercati delle tecnologie pulite, rendendo l'energia più accessibile e assicurando un panorama equo e competitivo in cui le aziende possano prosperare - ha dettopulita, giusta e competitiva - Ma riguarda anche le persone. Questa strategia è progettata per creare posti di lavoro, sviluppare competenze e aprire opportunità per tutti gli europei. Teresa Ribera, Vicepresidente esecutivo per una transizione pulita, giusta e competitiva"