"La giustizia adotta la scuola": inaugurato il progetto della Fondazione Vittorio Occorsio

(Teleborsa) - Si svolgerà a Roma il prossimo 5 marzo 2025 alle ore 10 presso la Sala della Regina alla Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio, l'inaugurazione della quinta edizione delorganizzato dalla, nata in memoria del Giudice Vittorio Occorsio, ucciso a Roma nel 1976 dal gruppo terroristico neofascista "Ordine Nuovo”.Il progetto, che quest'anno celebra anche la ricorrenza deglidiffonde la cultura della legalità e l'importanza dei valori di onestà, coraggio, giustizia tramite il ricordo della vita e della morte di numerose vittime e tramite lo studio dei fenomeni criminali che hanno toccato più da vicino il territorio italiano. Il progetto si svolge nell'ambito di un Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e in virtù di collaborazioni con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e l'Autorità Nazionale Anticorruzione.L'incontro del 5 marzo si aprirà con il saluto istituzionale divicepresidente della Camera dei deputati. Interverranno, prima presidente Corte di Cassazione,, capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza,comandante delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri e, nominato comandante in seconda della Guardia di Finanza. Al centro della mattinata la testimonianza di studenti provenienti da tutta Italia, che hanno partecipato al progetto della Fondazione nelle passate edizioni, presentati da, conduttore televisivo e Campione mondiale di bike trial. Seguirà l'intervento divicepresidente del Comitato Scientifico FVO e vicepresidente della Corte Costituzionale. Le conclusioni saranno affidate aconsigliere del Ministro dell'Istruzione e del Merito epresidente del Comitato Scientifico FVO.