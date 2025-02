UE, piano per abbassare le bollette: risparmi per 260 miliardi di euro entro 2040

(Teleborsa) - Laha presentato un, completare l'Unione energetica, attrarre investimenti ed essere meglio preparati per potenziali crisi energetiche. Si tratta di un piano collegato al Clean Industrial Deal ( anch'esso presentato oggi ), che intende portare sollievo alle famiglie che affrontano bollette energetiche elevate, ma anche alle industrie che lottano con costi di produzione elevati, con, che aumenteranno progressivamente fino a 130 miliardi di euro di risparmi annuali entro il 2030 e 260 miliardi di euro entro il 2040.Fondamentalmente, propone azioni perche stanno facendo aumentare i costi energetici nell'UE, in particolare la dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili importati e la mancanza di una piena integrazione del sistema elettrico.La Commissione europea sottolinea che un'energetiche contribuirà anche ad abbassare i costi di produzione di energia. I consumatori beneficiano già di circa 34 miliardi di euro all'anno grazie al mercato interno dell'energia dell'UE. Un'ulteriore integrazione potrebbe aumentare tali benefici fino a 40-43 miliardi di euro all'anno già entro il 2030.Per rendere l'elettricità più accessibile, la Commissione affronterà tutte e tre le componenti delle bollette energetiche, vale a dire costi di rete e di sistema, tasse e imposte e costi di fornitura. In particolare, faràverso offerte energetiche più economiche, tra le altre cose. Basandosi sulla legislazione elettrica dell'UE esistente, la Commissione sosterrà inoltre ulteriormente l'adozione di contratti di fornitura a lungo termine che in ultima analisi aiutano a spezzare il legame tra le bollette dell'elettricità al dettaglio e i prezzi elevati e volatili del gas. Per abbassare la parte delle spese di rete della bolletta energetica, proporrà una metodologia per garantire che le spese di rete riflettano i costi del sistema energetico,Insieme al supporto per introdurre più e più rapidamente energie rinnovabili, la Commissione porterà anche notevoli benefici ai consumatori sostenendo una, che possono portare a risparmi fino a 162 miliardi di euro all'anno nel 2030. Un regime di garanzia dell'UE da sviluppare in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti aiuterà a ridurre i rischi degli investimenti nei servizi di efficienza energetica e faciliterà l'accesso ad elettrodomestici e prodotti più efficienti con una durata maggiore.La Commissione europea sottolinea che i prezzi del gas nell'UE sono troppo alti e stanno influenzando la competitività dell'industria europea. Per garantire una concorrenza leale, la Commissionecon l'aiuto dell'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER), dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dei regolatori nazionali. Si impegnerà anche con fornitori di GNL affidabili pere sfruttare il potere d'acquisto dell'Unione aggregando la domanda delle aziende dell'UE.Infne,, con più interconnettori, una rete più forte e scambi transfrontalieri, e lancerà una serie di iniziative per promuovere l'elettrificazione e la decarbonizzazione dei settori del riscaldamento e del raffreddamento, per mobilitare capitali privati ??e digitalizzare ulteriormente il sistema energetico, tra le altre cose."Le sfide odierne richiedono azioni audaci e ambiziose per ridurre i prezzi dell'energia e salvaguardare la nostra sicurezza - ha detto, Commissario per l'energia e l'edilizia abitativa - La risposta a queste sfide risiede in un'Unione energetica più pulita, più economica, più efficiente e connessa. Ecco perché. Faremo un passo avanti, con determinazione e urgenza".