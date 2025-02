WIIT, partnership con Gruppo E per piattaforma di AI Generativa Privata

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese quotata su Euronext STAR Milan, e il, rete di player di information technology che affianca le aziende italiane nella transizione digitale sostenibile, hanno annunciato unaper lo sviluppo di una piattaforma avanzata diNell’ambito di questo progetto, WIIT ospiterà sulla propria piattaforma(WCNP) la tecnologia AI generativa del Gruppo E, ideata e sviluppata dall’azienda Memori, una società del Gruppo. L’della partnership è di offrire alle aziende un sistema di AI generativa sicuro ed efficiente, basato su una piattaforma di knowledge base privata a tutela della proprietà intellettuale dei clienti e garantito dall’infrastruttura Secure Cloud di WIIT, che integra cloud e cybersecurity ai massimi livelli."Come mai prima d’ora, l'AI sta giocando un ruolo decisivo, un cambiamento di paradigma che delinea in maniera netta il futuro e il potenziale dei nostri clienti. Grazie alla partnership con Gruppo E, vogliamo offrire loro la possibilità di costruire agenti basati su AI generativa in modo semplice, garantendo i massimi standard di sicurezza e resilienza, fattori che da sempre contraddistinguono l’offerta di WIIT", ha commentato, CEO di WIIT."WIIT è il partner ideale per la diffusione della nostra tecnologia, un player altamente competente che ha colto appieno il valore dei nostri strumenti: la semplicità d’uso, lo sviluppo continuo in linea con l’evoluzione dell’AI e la capacità di abilitare le aziende a sfruttare al massimo il proprio capitale di conoscenza", ha dichiarato, Amministratore Delegato del Gruppo E.