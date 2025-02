Aree servizio autostradali, ASTM e CDP presentano linee guida per accoglienza inclusiva

(Teleborsa) -insieme aà ha presentato oggi agli operatori delle aree di servizio della propria rete autostradale le indicazioni sviluppateNell’ambito più ampio dell’Agenda della Disabilità - progetto innovativo creato da Fondazione CRT e CPD che raccoglie le sfide dell’Agenda 2030 dell’ONU - ASTM, in collaborazione con CPD, ha avviato un percorso di sensibilizzazione volto a migliorare l’accessibilità e la qualità dell’accoglienza nelle aree di servizio del proprio network autostradale italiano, che ha raggiunto oltre 1.100km e conta 56 aree di servizio.Le indicazioni sviluppate potranno ispirare proposte migliorative sia per i servizi attualmente offerti lungo la rete autostradale, sia per quelli che verranno assegnati attraverso future procedure di gara.Il vademecum strategico, presentato oggi a tutti i principali operatori del settore tra cuiè in grado di dare risposte a tutticoloro che, all’interno delle proprie attività, vogliano mettere le persone con disabilità nelle condizioni di fruire in totale autonomia degli spazi e dei servizi che vi sono inseriti.Il documento è il risultato di una stretta collaborazione tra ilS che ha permesso di mettere a fattor comune la volontà e le conoscenze tecnico-scientifiche specifiche per migliorare l’accessibilitàe la fruibilità degli spazi, a vantaggio delle persone e delle comunità. Frutto di un iter strutturato e condiviso, le raccomandazioni, oltre a far propri i criteri della progettazione universale che intende rispondere al meglio alle esigenze di tutti, offronouna panoramica sulle caratteristiche funzionali degli ambienti e sottolineano l’importanza della formazione degli operatori per acquisire conoscenze utili ad operare quotidianamente e in situazioni di emergenza.concepito affinché si vada oltre a ciò che prescrive la norma e si realizzi una vera accoglienza nei confronti di ogni tipo di utente. Come, per esempio una, cassa messa alla giustaaltezza che agevoli chiunque nelle operazioni di pagamento, un’area di rifornimento che consenta senza ostacoli di accedere al carburante o ancora l’utilizzo di una comunicazione facilitata che fornisca informazioni chiare anche a chi ha difficoltà cognitive.Le indicazioni presentate oggi agli operatori del settore sono consultabili sui siti internet di tutte le concessionarie di Gruppo, la cui rete autostradale si estende per circa 1.100 km, a disposizione di coloro che desiderano approfondire il tema dell’accessibilità strutturale e percettiva delle aree di servizio.Le aree di servizio autostradali - conclude la nota - "servono ogni anno milioni di viaggiatori e concorrono, insieme alla fondamentale e complessa gestione della viabilità della sicurezza e in generale dell’esercizio autostradale, alla definizione del servizio offerto ai clienti, inclusi quelli con fragilità temporanee o permanenti. Questo progetto, realizzato in collaborazione con