Execus, firmata lettera d'intenti per acquisire la maggioranza di Vanilla Marketing

Execus

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, ha firmato una lettera di intenti per la successiva definizione di accordi con i rispettivi soci, per l'. L'operazione, una volta perfezionata, consentirà di acquisire competenze e capacità di erogazione di servizi a valore aggiunto inerenti il business caratteristico.La società è una agenzia di marketing digitale, specializzata in soluzioni di marketing emozionale e produzione di contenuti ad alto impatto. Il team è attualmente composto da 10 persone di cui 8 dipendenti e 1 collaboratore e professionista che collabora stabilmente con la società oltre che la figura della founder. Le figure chiave di Vanilla sono:(CO-CEO e fondatrice di Vanilla, al 70% del capitale) e(CO-CEO di Vanilla, al 30% del capitale). Vanilla ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 311 mila euro, un EBITDA di 14 mila euro (EBITDA margin del 4,6%) e un utile di mille euro.Leattraverso l'impiego delle competenze del team di Vanilla nell'ambito dei progetti dei clienti del Gruppo. Vanilla si rivolge ad una clientela B2B, rappresentata principalmente da piccole e medie aziende nazionali, per cui segue progetti di marketing digitale a carattere pluriennale.È prevista acquisizione da parte di Execus, di una quota di controllo pari alsociale di Vanilla. Tale acquisizione avverrebbe: mediante la deliberazione di unin Execus riservato ai soci Vanilla mediante emissione di nuove azioni Execus (mediante il conferimento in natura di una partecipazione in Execus pari al 17,85% del capitale sociale di Vanilla); e mediante la cessione da parte del socio Carlotta Carucci in favore di Execus, contestuale alla sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato soci Vanilla, di una partecipazione pari al 33,15% del capitale sociale di Vanilla a fronte di un