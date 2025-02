Italgas

(Teleborsa) -ha lanciato questa mattina sul mercato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso suddivisa in due tranches a 5 e 9 anni.Il collocamento, spiega una nota,, è organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da J.P. Morgan, Citi, Morgan Stanley, Société Générale, Bank of America e Banca Akros.I proventi dell’operazione saranno destinati alla copertura dei fabbisogni finanziari previsti nel corso dell’anno.