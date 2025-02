WPP delude: ricavi 2024 in calo e sotto attese

WPP

(Teleborsa) - La compagnia media britannicaha chiuso l'esercizio fiscale 20254 conrispetto all'anno precedenteIl volume netto dei ricavi fa segnare un -4,2% e per il solo 4° trimestre un -2,3% con una(+1,4%) compensata da cali in Nord America (-1,4%), Regno Unito (-5,1%) e Resto del mondo (-4,8%), inclusa la Cina (-21,2%).dell'anno fiscale si attesta a(-2,5% reported e +2% like-for-like), mentre ildal 14,8% del 2023, grazie al risparmio sui costi strutturali (85 milioni di sterline).Indebitamento netto rettificato al 31 dicembre 2024 pari a 1,7 miliardi in calo di 0,8 miliardi su base annua. Dividendo finale proposto di 24,4 pence, in linea con l'anno precedente., con una stima di ricavi netti fra stabile e in calo del 2% eIl titolo alla Borsa di Londra sta perdendo oggi il 16%.