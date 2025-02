Banco BPM, ok soci a rialzo di prezzo su Anima. Credit Agricole si muove con Deutsche Bank

Credit Agricole

(Teleborsa) - La banca francese. Lo scrive Reuters citando due fonti, dopo che ieri sera è emersa la quota di Deutsche Bank nelle comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti della CONSOB. Un portavoce della banca tedesca, sempre ieri sera, ha dichiarato che la quota è stataCredit Agricole èdi Banco BPM con una partecipazione diretta del 9,9%. Il 6 dicembre 2024, ha annunciato di aver fattoe di aver acquistato "total return swap" su Banco BPM (con diritto di richiedere consegna fisica dei titoli) pari a un 5,2% del capitale. Conseguentemente, se confermata l'operazione attraverso Deutsche Bank, Credit Agricole si troverebbe a circa il 20% di Banco BPM una volta ottenuta l'autorizzazione BCE (attesa tra marzo e aprile)."La, considerando la volontà di Credit Agricole di rafforzare la propria posizione negoziale in vista dell'offerta promossa dasu Banco BPM e in cui la banca francese svolgerà un ruolo chiave nell'eventuale successo dell'iniziativa", commentaIntanto, gli azionisti di Banco BPM hannosucon un rilancio del prezzo dell'offerta a 7 euro per azione, rispetto all'iniziale proposta di 6,2 euro. In assemblea era presente il 56,6% del capitale.era presente all'assemblea e hadella proposta del CdA di modificare le condizioni dell'OPA su Anima, ha scritto l'ANSA.I soci hanno anche autorizzato il board addi efficacia dell'offerta non ancora avverate, quali quella relativa alla soglia di adesione dell'offerta (almeno il 66,7%) e quella connessa all'autorizzazione della BCE all'applicabilità del beneficio regolamentare sul capitale (il cosiddetto Danish Compromise)." la quota di Deutsche Bank, ha detto il CEO Banco BPM,, in conferenza stampa. Per quanto riguarda il Credit Agricole, "non abbiamo notizia che abbia votato oggi, ma dall'esito del voto sembra evidente che abbiano votato favorevolmente" alle modifiche delle condizioni dell'OPA su Anima, ha spiegato.