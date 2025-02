BEI-INWIT, accordo da 350 milioni di euro

INWIT

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso a INWITper promuovere la digitalizzazione e la connettività del Paese, migliorando la copertura mobile anche nelle aree più rurali. L’accordo è stato siglato oggi a Roma damira a sostenere lo sviluppo e l’implementazione delle infrastrutture di telecomunicazione macro-grid (torri raw land e rooftop), dedicate ad abilitare la connettività degli operatori di rete mobile, anche in 5G, e fixed wireless access (FWA). Sono inoltre previsti investimenti per la realizzazione di infrastrutture micro-grid sia outdoor, quali small cells, che indoor con coperture multi-operatore DAS (Distributed Antenna Systems), con l’obiettivo di potenziare la connettività mobile in ambienti quali ospedali, musei, centri commerciali, metropolitane e gallerie autostradali."Qnel sostenere lo sviluppo delle infrastrutture digitali in Italia, favorendo la crescita tecnologica e la transizione verso una connettività sempre più avanzata ed efficiente - ha dichiaratoVicepresidente della BEI -. L’accordo rafforza ulteriormente la collaborazione tra la BEI e INWIT, confermando il ruolo strategico della Banca nel supportare le telecomunicazioni e promuovere l’innovazione digitale nel Paese.”“Questa intesa rappresenta un ulteriore riconoscimento del nostro modello di business e del valore strategico del nostro piano di investimenti nelle infrastrutture digitali e condivise, in grado di portare efficienza economica e industriale nella catena del valore a beneficio dei nostri clienti ha commentatoDirettore Generale di-. Si rafforza così la già solida e pluriennalecooperazione tra INWIT e la BEI”.