Edil San Felice, sustainability-linked bond da 4 milioni di euro sottoscritto da UniCredit e MCC

(Teleborsa) -, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia e quotato su Euronext Growth Milan, ha, della durata di cinque anni a partire dalla data di emissione, non convertibile e sottoscrivibile esclusivamente da investitori qualificati, anche in caso di successiva circolazione. Il bond è stato interamente sottoscritto dae Mediocredito Centrale, nella misura del 50% ciascuno.Il prestito obbligazionario saràprevisto dal management per il periodo 2024-2027. In particolare, i fondi raccolti verranno destinati al sostegno di iniziative legate alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, nonché all'acquisto di automezzi e attrezzature tecnologicamente avanzate per i cantieri su tutto il territorio italiano.Il prestito ha un- da corrispondere in via posticipata con rimborsi attraverso rate trimestrali. A partire dal terzo anno dalla data di emissione, il tasso potrà subire un incremento (step-up) o una diminuzione (step-down) di massimo 10 bps per anno (non cumulabile) in base all'attestazione rilasciata da Ecovadis."Siamo onorati che due istituti come UniCredit e Mediocredito Centrale abbiano deciso di riporre la loro fiducia nel nostro percorso di crescita - ha detto- L'emissione di questo sustainability-linked bond rappresenta un passo significativo al fine di migliorare ulteriormente le nostre performance di sostenibilità. Perseguire comportamenti responsabili e investire in progetti volti a ridurre l'impatto delle nostre attività rappresentano delle assolute priorità per Edil San Felice, per contribuire a proteggere il nostro pianeta e per offrire valore a lungo termine ai nostri investitori""UniCredit è sempre in prima linea a supporto della crescita sostenibile delle imprese e siamo particolarmente fieri di aver messo a disposizione di Edil San Felice una forma di finanziamento alternativa come i minibond ESG per sostenerne i progetti di investimento e di innovazione sostenibile - ha dichiarato- UniCredit intende proporsi come partner di riferimento delle imprese in questi percorsi virtuosi confermando il proprio impegno a favore delle aziende del territorio"."Mediocredito Centrale si dimostra ancora una volta un'istituzione finanziaria a supporto delle imprese del Sud, perseguendo la propria missione di banca a capitale pubblico a sostegno di aziende, come Edil San Felice, che utilizzano i proventi delle operazioni di finanza alternativa per sviluppare iniziative legate alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, alla gestione sostenibile delle risorse idriche", ha commentato