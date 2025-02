Lemon Sistemi, contratto da 1 milione di euro per realizzare impianto fotovoltaico

Lemon Sistemi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e della progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico, ha firmato un, società siciliana specializzata nella produzione di semilavorati in marmo e granito, per laIl contratto stabilisce la progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico sul terreno di proprietà di Alfa Graniti a Chiaramonte Gulfi (RG) per la produzione di energia destinata alla vendita. Il contratto prevede il versamento, a favore di Lemon Sistemi, di un acconto del 10% alla sottoscrizione del presente accordo, del 10% alla conclusione dell'iter autorizzativo, del 30% inizio lavori, del 25% alla conclusione dei lavori e il saldo del 25% ad approvazione del regolamento d'esercizio. Nel corso delper la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e si stima termineranno entro il terzo trimestre del 2025."La firma di questo contratto rappresenta un traguardo che si inserisce perfettamente nella nostra strategia di crescita, ovvero la progettazione, fornitura e installazione di impianti fotovoltaici di medie dimensioni, nonché, un importante sviluppo dei parchi fotovoltaici, per incrementare la scala e l'efficienza dei progetti, contribuendo attivamente alla transizione energetica", ha detto la