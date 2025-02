Mare Group, valore della produzione ed EBITDA in crescita a doppia cifra nel 2024

Mare Engineering Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2024 con unpari a 44,6 milioni di euro, in crescita, completamente organica, del +13,1% rispetto ai 39,4 milioni del 2023, unpari a 13,2 milioni di euro, con un incremento del +24,5% (l'aggiustamento tiene conto, tra gli altri, di oneri non ricorrenti e straordinari per circa 3 milioni di euro e proventi straordinari per 1 milione di euro).La(adjusted) è sostanzialmente azzerata sia per i miglioramenti di business che per effetto della quotazione avvenuta a maggio 2024 e del successivo ABB di dicembre 2024 per 15,5 milioni di euro al lordo dei costi. A fine 2024, la PFN adjusted risulta quindi a debito per soli 1,3 milioni di euro, rispetto ai 24,7 milioni di fine 2023. L'aggiustamento tiene conto, tra gli altri, dell'impatto delle azioni proprie (132.753 azioni per un valore complessivo di 0,521 milioni di euro)."I risultati del 2024 hannoe il valore delle nostre piattaforme tecnologiche, dimostrando l'efficacia della nostra strategia in modo misurabile - ha detto il- Questo successo è frutto dell'impegno, della competenza e della determinazione di tutte le persone di Mare Group, che ogni giorno contribuiscono con passione e professionalità alla crescita del nostro progetto. Il 2025 è iniziato con grande slancio, segnando un ulteriore passo avanti con l'acquisizione di La SIA e il lancio della prima OPAS sul mercato EGM. Queste operazioni accelerano la nostra crescita e rafforzano il nostro posizionamento come attori di riferimento nel settore, arricchendo il gruppo di nuove competenze manageriali e aprendoci a nuovi mercati"."La nostra ambizione per il prossimo futuro è chiara:e continuare a costruire un ecosistema innovativo e sostenibile: vogliamo consolidare e rafforzare la nostra leadership nel settore dell'ingegneria, diventando sempre più il punto di riferimento per innovazione, eccellenza e capacità di execution", ha aggiunto.