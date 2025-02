OPA Comal, adesioni al 40% al termine della seconda settimana

Comal

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistosu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, è stato comunicato che nellasono state portate in adesione 4.974.846 azioni, pari al 38,8258% delle azioni oggetto dell'offerta e al 37,9955% del capitale sociale.(17 febbraio 2025) sono state quindi portate in adesione 5.136.330 azioni, pari al 40,0861% delle azioni oggetto dell'offerta e al 39,2289% del capitale sociale.Il periodo di adesione ha avuto inizio il 17 febbraio 2025 e terminerà il 7 marzo 2025, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe e ferma restando l'eventuale riapertura dei termini. Ilè pari a 4,80 euro per azione.